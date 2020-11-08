Главный тренер «Краснодара» прокомментировал возможную отставку

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры прокомментировал возможную отставку.

По мнению тренера, не нужно делать драмы и если «Краснодару» нужно, он уйдет. Мусаев отмечает, что все так драматизируют, что у него чувство, как будто он ограбил детский дом или кого-то убил.

«Когда-то каждый тренер будет отправлен в отставку», — сказал он.

РПЛ. 14-й тур

«Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.



Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.