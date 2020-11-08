Дзюба обошел Веретенникова и поднялся на пятое место в клубе Григория Федотова

Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

В составе «Зенита» забитым мячом отличился нападающий сборной России Артем Дзюба. Этот мяч стал для нападающего 186-м в карьере. Таким образом, Дзюба обошел Олега Веретенникова и поднялся на пятое место в клубе Григория Федотова.

РПЛ. 14-й тур

«Зенит» — «Краснодар» — 3:1

Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.



Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.