Дзюба обошел Веретенникова и поднялся на пятое место в клубе Григория Федотова
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Зенита» забитым мячом отличился нападающий сборной России Артем Дзюба. Этот мяч стал для нападающего 186-м в карьере. Таким образом, Дзюба обошел Олега Веретенникова и поднялся на пятое место в клубе Григория Федотова.
РПЛ. 14-й тур
«Зенит» — «Краснодар» — 3:1
Голы: 0:1 — Берг, 16; 1:1 — Кузяев, 64; 2:1 — Дзюба, 79; 3:1 — Сутормин, 90.
Ранее фанаты «Зенита» освистали Дзюбу.