Боярский эмоционально высказался на тему скандала вокруг Дзюбы

Актер Михаил Боярский подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» (3:1).

«Дзюба — герой. Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые. Это им всем ответ от Дзюбы. Он показал, что ему плевать на их злопыхательства», — передает слова Боярского «Чемпионат.com».

Напомним, Дзюба забил победный мяч в ворота «быков».



8 ноября в интернете появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

Ранее гол Дзюбы принес победу «Зениту» в матче против «Краснодара».