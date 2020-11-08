Дзюба поблагодарил игроков «Зенита» за поддержку

Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

Сине-бело-голубые победили со счетом 3:1.

«Психологически эта ситуация давила. Спасибо ребятам, за то, что сплотились вокруг меня и поддержали», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ».



8 ноября в интернете появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.



Ранее Дмитрий Маликов опубликовал картинку с надписью «Я/мы Артем Дзюба».