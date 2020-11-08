Боец UFC заступился за Дзюбу
Андрей Черников
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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал скандальное видео с игроком петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.
8 ноября в интернете появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.
Тактаров в Instagram отметил, что видео с Дзюбой доказывает, что он верен своей возлюбленной.
«Без удовлетворения физиологических потребностей у любого мужчины могут возникнуть проблемы со здоровьем», — отметил Тактаров.
Ранее Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Краснодара».