Боец UFC заступился за Дзюбу

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал скандальное видео с игроком петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

8 ноября в интернете появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

Тактаров в Instagram отметил, что видео с Дзюбой доказывает, что он верен своей возлюбленной.

«Без удовлетворения физиологических потребностей у любого мужчины могут возникнуть проблемы со здоровьем», — отметил Тактаров.



Ранее Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Краснодара».