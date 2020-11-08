Депутат Госдумы Милонов отреагировал на невызов Дзюбы в сборную

Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов отреагировал на невызов игрока петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России, передает «СЭ».

8 ноября в интернете появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

«Надеюсь, что со временем скандал утихнет. Но сейчас это самое правильное решение со стороны штаба. Футболисту надо было думать, прежде чем набезобразить», — сказал Милонов.



Ранее фанаты «Зенита» посвятили баннер Дзюбе.