Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Краснодара»
Андрей Черников
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В эти минуты продолжается матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
«Быки» ведут со счетом 1:0.
В конце первого тайма сине-бело-голубые получили право на пенальти, который не смог реализовать форвард Артем Дзюба.
Напомним, в ночь на 8 ноября в интернете появилось видео, на котором футболист занимается мастурбацией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.