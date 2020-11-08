Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Краснодара»

В эти минуты продолжается матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Быки» ведут со счетом 1:0.

В конце первого тайма сине-бело-голубые получили право на пенальти, который не смог реализовать форвард Артем Дзюба.

Напомним, в ночь на 8 ноября в интернете появилось видео, на котором футболист занимается мастурбацией.



«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее фанаты «Зенита» посвятили баннер Дзюбе.