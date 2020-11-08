Семин оценил игру Миранчука в матче против «Интера»

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин оценил игру футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в матче Серии А против миланского «Интера», передает «Чемпионат.com».

Напомним, в матче против черно-синих россиянин отметился забитым мячом.

«Миранчук — феномен! Его дешево отдали, вот что я могу сказать», — сказал Семин.



Ранее Миранчук забил первый мяч за «Аталанту» в матче Серии А.