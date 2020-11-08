Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Локомотив»
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Плиев, Скопинцев, Шиманьски, Тюкавин, Н'Жи, Евгеньев, Каборе, Фомин, Лесовой.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Мурило, Куликов, Крыховяк, Смолов, Зе Луиш, Райкович, Миранчук, Рыбчинский.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Московский «Спартак» упустил победу над екатеринбургским «Уралом».