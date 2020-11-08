Ларионов прокомментировал победу России на Кубке Карьяла
Андрей Черников
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу национальной команды на Кубке Карьяла, передает РИА «Новости».
Напомним, за Россию выступали хоккеисты не старше 20-ти лет.
«Это большой успех для нашей молодой команды. Благодарен ребятам, по качеству, по отдаче, по таланту я очень доволен этим турниром. Это прогресс для развития ребят», — сказал Ларионов.
Ранее сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла.