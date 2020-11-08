Ларионов прокомментировал победу России на Кубке Карьяла

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов прокомментировал победу национальной команды на Кубке Карьяла, передает РИА «Новости».

Напомним, за Россию выступали хоккеисты не старше 20-ти лет.

«Это большой успех для нашей молодой команды. Благодарен ребятам, по качеству, по отдаче, по таланту я очень доволен этим турниром. Это прогресс для развития ребят», — сказал Ларионов.



Ранее сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла.