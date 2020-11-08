Трусова с ошибкой исполнила тройной аксель на этапе Кубка в Казани

Александра Трусова с одной грубой ошибкой исполнила короткую программу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани (8-12 ноября).

Спортсменка национальной сборной каталась под композицию «Secret Garden» («Appassionata») и показала дорогой элемент ультра-си — тройной аксель — с помаркой: приземлилась на две ноги (степ-аут).

Однако с остальными прыжками фигуристка справилась. Она чисто показала тройной флип, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп во второй половине программы.

За свое выступление ученица Евгения Плющенко получила 77,42 балла.

Произвольная программа женщин состоится 9 ноября и начнется в 17.55 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Трусова намерена исполнить четыре четверных прыжка на этапе Кубка России