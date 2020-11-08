Бывший пресс-атташе сборной России оценил скандальное видео с Дзюбой

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков в своем Telegram-канале оценил скандальное видео с онанирующим капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

По его мнению, у 32-летнего нападающего петербургского «Зенита» есть много недоброжелателей, которые с большим желанием пользуются его неосторожностью, из-за чего тот уже не в первый раз попадает в скандальные истории.

«Людей, которые не любят Дзюбу, много. И он постоянно умудряется стимулировать их. Подбросить что-то такое. Попасться.

Проблема Дзюбы ведь в том, что попадается — в машине с Орзул, с усами Черчесову, с Азмуном, сейчас.

Проблема же именно в этом — что попался. Снял, не удалил, наверное отправил кому-то, кто запалил», — написал Казаков.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин поделился мнением о сливе интимного видео с Артемом Дзюбой.