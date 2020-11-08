Дзюба закрыл аккаунт в Instagram
Карен Саркисян
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Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram.
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Напомним, что ранее в интернете появилось интимное видео, на котором капитан сборной России занимается самоудовлетворением.
Артем Дзюба — двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и трехкратный обладатель Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что интимное видео Дзюбы появилось в интернете.