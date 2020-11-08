Дзюба закрыл аккаунт в Instagram

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
6376883 04.11.2020 Слева направо: игроки ФК «Зенит» Александр Ерохин, Артем Дзюба, Деян... 6376883 04.11.2020 Слева направо: игроки ФК «Зенит» Александр Ерохин, Артем Дзюба, Деян...
6376883 04.11.2020 Слева направо: игроки ФК «Зенит» Александр Ерохин, Артем Дзюба, Деян...
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба закрыл свой аккаунт в Instagram.

Для того, чтобы посмотреть публикации футболиста необходима подписка на страницу.

Напомним, что ранее в интернете появилось интимное видео, на котором капитан сборной России занимается самоудовлетворением.

Артем Дзюба — двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка и трехкратный обладатель Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что интимное видео Дзюбы появилось в интернете.