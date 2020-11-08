В интернете появилось интимное видео Дзюбы

В интернете появилось интимное видео, на котором футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занимается самоудовлетворением.

Пользователи социальных сетей размещают различные мемы на тему случившегося и активно шутят над Дзюбой.

Twitter ВГИК опубликовал кадр из видео с подписью: «Когда пересматриваешь тот самый матч с испанцами».

Напомним, что это не первый сексуальный скандал с участием футболиста «Зенита». В июле в интернете появилось видео Дзюбы и его партнера по петербургскому клубу Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке.

Ранее сообщалось, что все футболисты «Лацио» сдали отрицательные тесты на коронавирус.