В интернете появилось интимное видео Дзюбы
Карен Саркисян
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В интернете появилось интимное видео, на котором футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба занимается самоудовлетворением.
Пользователи социальных сетей размещают различные мемы на тему случившегося и активно шутят над Дзюбой.
Twitter ВГИК опубликовал кадр из видео с подписью: «Когда пересматриваешь тот самый матч с испанцами».
Напомним, что это не первый сексуальный скандал с участием футболиста «Зенита». В июле в интернете появилось видео Дзюбы и его партнера по петербургскому клубу Сердара Азмуна, которые имитировали половой акт в раздевалке.
Ранее сообщалось, что все футболисты «Лацио» сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Когда пересматриваешь тот самый матч с испанцами pic.twitter.com/7nOFpMxXRW— ВГИК (@vgikofficial) November 7, 2020