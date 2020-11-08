«Атлетико Мадрид» возглавил турнирную таблицу Ла Лиги
Карен Саркисян
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В матче девятого тура Ла Лиги мадридский «Атлетико» обыграл футбольный клуб «Кадис».
Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 4:0.
Авторами забитых мячей в составе «Атлетико» стали Жоау Фелиш (2), Луис Суарес и Маркос Льоренте.
Напомним, что мадридский клуб является соперником московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
После девяти туров Ла Лиги «Атлетико» имеет 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис».