«Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией»
Вадим Балканов
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В очередном матче седьмого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией».
Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей забитыми мячами отметились Давид Алаба, Роберт Левандовски и Лерой Сане.
У проигравшей команды отличились Марко Ройс и Эрлинг Холанд.
После этой победы подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 18 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров оценил возможную потерю полузащитника петербургского «Зенита» Александра Ерохина для команды.