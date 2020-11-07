В «Спартаке» не оценили шутку «Урала» про свинину

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на шутку пресс-службы екатеринбургского «Урала».

«Шмели» перед игрой с красно-белыми выложили видеоролик, в котором повар говорит фразу: «Мы сегодня будем жарить свинину».

«Это не мое дело. Когда я работал в «Шальке-04», то там было много подобных истории о противостоянии с дортмундской «Боруссией». Любая команда хочет дать бой «Спартаку», — заявил Тедеско «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что судья Игорь Федотов поделился мнением о матче московского «Спартака» и екатеринбургского «Урала».