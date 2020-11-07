В «Спартаке» не оценили шутку «Урала» про свинину
Вадим Балканов
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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на шутку пресс-службы екатеринбургского «Урала».
«Шмели» перед игрой с красно-белыми выложили видеоролик, в котором повар говорит фразу: «Мы сегодня будем жарить свинину».
«Это не мое дело. Когда я работал в «Шальке-04», то там было много подобных истории о противостоянии с дортмундской «Боруссией». Любая команда хочет дать бой «Спартаку», — заявил Тедеско «Чемпионату».
Ранее сообщалось, что судья Игорь Федотов поделился мнением о матче московского «Спартака» и екатеринбургского «Урала».