Тренер «Тамбова» госпитализирован перед матчем с «Ахматом»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что специалист проходил тестирование на коронавирус, результаты оказались отрицательными. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Тимур Шипшев.

7 ноября «Тамбов» встретится в Саранске с грозненским «Ахматом». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.00 мск.

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус полузащитников мадридского «Реала» Каземиро и Эдена Азара дали положительный результат.