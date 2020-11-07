Капелло назвал главную причину неудач клубов РПЛ в еврокубках

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло объяснил неудачное выступление российских клубов в еврокубках.

Петербургский «Зенит», московский «Локомотив», «Краснодар» и столичный ЦСКА после трех туров не одержали ни одной победы. В общей сложности команды Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали в Лиге чемпионов и Лиге Европы шесть очков.

По мнению итальянского специалиста, главной проблемой клубов является невысокий уровень, который не позволяет конкурировать на высоком уровне в еврокубках.

«Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества. Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд», — цитирует Капелло «Чемпионат.com».

Ранее бывший тренер московского «Спартака» назвал причины неудач российских команд в еврокубках.