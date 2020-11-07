Бубнов поделился ожиданиями от матча «Урал» — «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и екатеринбургским «Уралом», передает Sportbox.ru.

«Осечка с «Ростовом» должна остаться для «Спартака» единичным явлением. «Урал» — мотивированный середняк. Он доставит трудности фавориту, но очки не отберет», — сказал Бубнов.

Встреча начнется 7 ноября в 14.00 по московскому времени.



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