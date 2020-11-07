Аршавин призвал отвезти бывшего игрока «Зенита» в психбольницу
Андрей Черников
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Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о бывшем футболисте сине-бело-голубых Александре Панове.
«Этот оборванец из Колпина теперь болеет за московский «Спартак»? Ну, не знаю. В психиатрическую больницу надо его отвезти, проверить. Может быть, все-таки он болельщик «Зенита», — сказал Аршавин в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.
В составе клуба с берегов Невы Панов становился обладателем Кубка России.
Ранее Аршавин поддержал Алексея Миранчука.