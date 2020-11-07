Аршавин призвал отвезти бывшего игрока «Зенита» в психбольницу

Экс-игрок петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о бывшем футболисте сине-бело-голубых Александре Панове.

«Этот оборванец из Колпина теперь болеет за московский «Спартак»? Ну, не знаю. В психиатрическую больницу надо его отвезти, проверить. Может быть, все-таки он болельщик «Зенита», — сказал Аршавин в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

В составе клуба с берегов Невы Панов становился обладателем Кубка России.



Ранее Аршавин поддержал Алексея Миранчука.