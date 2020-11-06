Косторная: после перехода к Плющенко чувствую себя счастливой

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная высказалась о переходе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом сообщает журнал Pirouette.

По ее словам, совместные тренировки со спортсменками 2010 года рождения у Этери Тутберидзе были непродуктивными.

«Перед тем как уйти, Сергей Александрович Розанов сказал мне дважды подумать, но помог с переходом.

После перехода к Евгению Плющенко я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей», — сказала Косторная.

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