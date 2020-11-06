Плющенко рассказал о деталях перехода Косторной из группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о деталях перехода действующей чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе. Об этом сообщает журнал Pirouette.

По его словам, инициативу о смене тренеров проявила сама спортсменка.

Плющенко отметил, что команда Этери Тутберидзе отказывалась расставаться с Косторной, и что за три недели без тренировок фигуристка полностью растеряла форму.

«Было потеряно много времени, и нам нужно было поставить программу за месяц до прокатов и вернуть Алену к необходимым кондициям. Она проделала большую работу», — сказал Плющенко.

Ранее Алена Косторная высказалась о переходе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.