Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Благодаря победам амстердамского «Аякса» над «Мидтьюлландом» (3:1) и роттердамского «Фейеноорда» над московским ЦСКА (3:1) Нидерланды набрали в общей сложности 34,600 балла и поднялись на восьмое место, обогнав Бельгию (34,300). Отставание от России сократился до 2,949 балла.

Россия (37,549) на прошедшей еврокубковой неделе заработала 0,334 балла и располагается на седьмой строчке. В Лиге чемпионов ничейных результатов добились петербургский «Зенит» в матче с римским «Лацио» (1:1) и московский «Локомотив» в игре с мадридским «Атлетико» (1:1). «Краснодар» потерпел поражение от «Севильи» (2:3).

Идущая шестой Португалия (43,549) увеличила отрыв от России с 5,734 до 6 баллов. «Порту» нанес разгромное поражение «Марселю» (3:0) в Лиге чемпионов, в Лиге Европы лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с «Рейнджерс» (3:3), а «Брага» уступила «Лестеру» (0:4).

Ранее были объявлены номинанты на звание лучшего игрока тура в Лиге Европы.