Главный тренер ЦСКА оценил игру клубов РПЛ в еврокубках

В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА проиграл нидерландскому «Фейеноорду».

Встреча проходила в Роттердаме и завершилась со счетом 3:1.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру клубов Российской премьер-лиги в европейских кубках.

Напомним, что после первого круга группового этапа Лиги Европы и Лиги чемпионов у клубов РПЛ ни одной победы.

По мнению Гончаренко, все поражения и ничьи российских клубов были сложные. Тренер отмечает, что у всех команд есть еще по три матча и можно все исправить.

«Давайте не посыпать голову пеплом», — сказал он.

Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27).

Ранее ЦСКА и «Фейеноорд» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы.