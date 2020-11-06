Клубы РПЛ не одержали ни одной победы после первого круга еврокубков

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) не одержали ни одной победы после первого круга группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Московский ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью с австрийский «Вольфсбергом» (1:1) и хорватским «Динамо» (0:0), и проиграл нидерландскому «Фейеноорду» (1:3).

В Лиге чемпионов РПЛ представляют петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар».

«Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» (1:2) и немецкой «Боруссии» (0:2), и сыграл вничью с итальянским «Лацио» (1:1).

«Локомотив» сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2) и испанским «Атлетико» (1:1), и проиграл немецкой «Баварии» (1:2).

«Краснодар» проиграл английскому «Челси» (0:4) и испанской «Севилье» (2:3), и сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1).

Напомним, что после 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27).

Ранее «Фейеноорд» победил ЦСКА в Лиге Европы.