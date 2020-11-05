В Армении возбудили уголовное дело на пресс-секретаря «Карабаха»
Карен Саркисян
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В Армении возбудили уголовное дело на пресс-секретаря футбольного клуба «Карабах» Нурлана Ибрагимова, передает Новости-Армения.
Напомним, что Федерация футбола Армении направила жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за того, что Ибрагимов в социальной сети призвал к массовому убийству армян.
4 ноября УЕФА принял решение отстранить Ибрагимова от любой футбольной деятельности.
Ранее УЕФА отстранил пресс-секретаря «Карабаха» от футбольной деятельности.