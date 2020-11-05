И.о. главы РУСАДА высказался о слушаниях в CAS
Андрей Черников
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Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов высказался о слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Напомним, слушания завершились 5 ноября. В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях.
«Процесс не имеет аналогов в истории. Решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим. Надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение», — цитирует Буханова ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что CAS намерен объявить решение по делу против РУСАДА до конца года.