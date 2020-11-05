В РФС признали ошибки арбитра в матче «Рубин» — «Краснодар»
Андрей Черников
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Российский футбольный союз (РФС) признали ошибки арбитра Михаила Вилкова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром», передает сайт организации.
«На основании отчета Дэвида Эллирея комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра», — говорится в заявлении.
Отмечается, что они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы.
Ранее Сергей Хусаинов раскритиковал судью матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин».