В РФС признали ошибки арбитра в матче «Рубин» — «Краснодар»

Российский футбольный союз (РФС) признали ошибки арбитра Михаила Вилкова в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Краснодаром», передает сайт организации.

«На основании отчета Дэвида Эллирея комиссия признала серьезные ошибки в действиях арбитра», — говорится в заявлении.

Отмечается, что они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы.



Ранее Сергей Хусаинов раскритиковал судью матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин».