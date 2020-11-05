Экс-игрок ЦСКА раскритиковал уровень РПЛ
Андрей Черников
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Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».
«Наши команды в еврокубках показали, что наш чемпионат — просто ноль. Есть ли еще такой слабый чемпионат на территории Европы? Если только где-нибудь в Молдавии», — сказал Пономарев.
Напомним, российские команды не смогли победить в 11 стартовых матчах еврокубков.
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