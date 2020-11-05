Экс-игрок ЦСКА раскритиковал уровень РПЛ

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал уровень Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Наши команды в еврокубках показали, что наш чемпионат — просто ноль. Есть ли еще такой слабый чемпионат на территории Европы? Если только где-нибудь в Молдавии», — сказал Пономарев.



Напомним, российские команды не смогли победить в 11 стартовых матчах еврокубков.



Ранее Роман Широков назвал лучшего тренера чемпионата России.