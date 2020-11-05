Клубы РПЛ оштрафованы за нарушение санитарного регламента

Глава контрольно-дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о том, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафованы за нарушение санитарного регламента, передает РИА «Новости».

По словам Григорьянца, клубы РПЛ оштрафованы на сумму 210 тысяч рублей.

«Московский «Локомотив» и «Динамо» оштрафованы на 45 тысяч рублей, московский ЦСКА — на 40 тысяч, волгоградский «Ротор» — на 35 тысяч, казанский «Рубин» — на 30 тысяч, грозненский «Ахмат» — на 15 тысяч», — сказал он.

После 13 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает ЦСКА (28). На втором месте — петербургский «Зенит» (27). Третье место — московский «Спартак» (27).

Ранее сообщалось, что игрок «Тамбова» Тетрашвили не принес извинения Шиманьскому за грубый фол.