Российский клуб мог купить Де Брейне и Неймара

Бывший наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб мог приобрести Кевина Де Брейне и Неймара, передает Metaratings.ru .

Специалист отметил, что за данными игроками следили, когда в клуб не пришли Герман Ткаченко и Сулейман Керимов.

«Мы увидели молодых ребят. Кевин тогда играл в Бельгии. Цена — €3 млн. У нас таких денег не было. Потом Неймар. Молодой талантливый мальчик. Увидели это, спросили цену. €30 млн», — сказал Гаджиев.



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