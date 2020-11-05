Милонов раскритиковал депутата, который предложил дать Хабибу звание Героя России
Андрей Черников
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Депутат Государственной Думы Виталий Милонов раскритиковал своего коллегу Гаджимурада Омарова, который попросил президента России Владимира Путина дать бойцу Хабибу Нурмагомедову звание Героя России, передает Sport24.
«Депутат, который предложил эту идею, подставил Хабиба. Депутат не очень хорошо знает положение о звании Героя России и за что оно дается. Таким заявлением он подставил и свою партию», — сказал Милонов.
24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя он объявил о завершении карьеры.