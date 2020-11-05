В «Тамбове» прокомментировали дисквалификацию Тетрашвили
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал четырехматчевую дисквалификацию футболиста Гурама Тетрашвили, передает «Чемпионат.com».
Напомним, игрок наступил на ногу хавбеку «Динамо» Себастьяну Шиманьскому.
«Справедливая и логичная дисквалификация Тетрашвили. Что касается внутреннего наказания, то в ближайшее время решим с тренерским штабом», — заявил Худяков.
Ранее сообщалось о том, что Тетрашвили не принес извинения Шиманьскому за грубый фол.