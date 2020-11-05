В «Тамбове» прокомментировали дисквалификацию Тетрашвили

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал четырехматчевую дисквалификацию футболиста Гурама Тетрашвили, передает «Чемпионат.com».

Напомним, игрок наступил на ногу хавбеку «Динамо» Себастьяну Шиманьскому.

«Справедливая и логичная дисквалификация Тетрашвили. Что касается внутреннего наказания, то в ближайшее время решим с тренерским штабом», — заявил Худяков.



Ранее сообщалось о том, что Тетрашвили не принес извинения Шиманьскому за грубый фол.