Летчик Толбоев поддержал идею присвоения Хабибу звания Героя России

Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов совершил подвиг, достойный звания Героя России, однако окончательное слово в данном вопросе остается за президентом. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

«Геройство бывает разное. Я поддерживаю такую инициативу. Хабиб совершил подвиг – дал веру тысячам пацанов. И это сейчас, когда из-за пандемии дух падает. Но есть закон, там критерии прописаны очень четко. Я думаю, тут вопрос морали: Хабиб выступает на договорах, на деньгах, на прибыли. Но, с другой стороны, он представляет Россию. Посмотрите, как весь мир это воспринимает. Его поздравляют величайшие спортсмены – это признание и России в том числе. А когда наши спортсмены говорят: тому надо, тому не надо – это односторонний подход», — сказал он.

Толбоев добавил, что решение о присвоении звания принимает непосредственно президент.

«У меня тоже часто спрашивают, за что мне присвоили звание? Когда я разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным, он мне ответил: президент знает, за что и кому присваивать это звание», — заключил летчик.

Ранее с прошением к Владимиру Путину присвоить Нурмагомедову звание Героя России обратился депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это перебор»: кто выступил против признания Хабиба Героем России