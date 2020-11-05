Орлов против присвоения Хабибу звания Героя России

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на предложение дать бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) звание Героя России.

«Не надо вообще обсуждать звания. Если ты спас человека, то ты герой, я понимаю. Но если ты выиграл спортивное состязание, то сделал то, что должен делать», — сказал Орлов в эфире радиостанции »Эхо Москвы в Петербурге».



Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.



Ранее Светлана Журова предложила наградить Хабиба Орденом Дружбы.