Орлов против присвоения Хабибу звания Героя России
Андрей Черников
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Журналист Геннадий Орлов отреагировал на предложение дать бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) звание Героя России.
«Не надо вообще обсуждать звания. Если ты спас человека, то ты герой, я понимаю. Но если ты выиграл спортивное состязание, то сделал то, что должен делать», — сказал Орлов в эфире радиостанции »Эхо Москвы в Петербурге».
Напомним, 24 октября Хабиб одолел американца Джастина Гэтжи. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.
Ранее Светлана Журова предложила наградить Хабиба Орденом Дружбы.