Губерниев: Загитову обескуражил вопрос про Медведеву

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о реакции олимпийской чемпионки Алины Загитовой на вопрос о взаимоотношениях с двукратной победительницей первенств мира Евгенией Медведевой.

Фигуристка стала победительницей в номинации «самая популярная спортсменка страны» по версии телеканала. В течение эфира на «Матч ТВ» ведущий задавал Загитовой острые вопросы.

«Я держал ситуацию под контролем. Понимал, что в любой момент что-то может пойти не так, но рядом была Соня Тартакова. И когда был задан вопрос про Медведеву, я увидел, что Загитова обескуражена и повернулась к Соне, ища поддержки», — цитирует Губерниева Sports.ru.

Ранее сообщалось, что Загитова не стала отвечать на вопрос о Медведевой.