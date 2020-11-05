Дзюба обвинил россиян в неумении «переживать за своих»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о поддержке российских болельщиков.

«Мы не умеем переживать за своих, радуемся поражениям. Думаю, нормальный человек болеет за российскую команду, выступающую в Европе. А с остальными людьми, мне кажется, что-то не так», — цитирует Дзюбу сайт телеканала «Матч ТВ».

4 ноября «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что безголевая серия Дзюбы достигла 657 минут.