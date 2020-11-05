Загитова пригласила Черчесова на каток

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова пригласила главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на каток «Самбо-70».

18-летняя спортсменка пообщалась со специалистом в рамках программы «Все на матч!», в рамках которой прошло вручение наград, приуроченных к пятилетнему юбилею «Матч ТВ».

Черчесов заявил, что готов приехать на тренировку, и заявил, что умеет кататься на коньках, но не так, как это делают ученики Этери Тутберидзе.

Ранее Алина Загитова ответила на вопрос о возобновлении карьеры.