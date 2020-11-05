Тренер «Севильи» прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в ЛЧ

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал волевую победу над «Краснодаром» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает As.

По его словам, андалусийская команда продемонстрировала характер и волю к победе, чем смогла заслужить три очка.

«Все плохое, что могло случиться по ходу встречи, с нами произошло. Очень быстро мы оказались в ситуации, когда уступали со счетом 0:2, не заслуживая этого. А затем случилось и удаление Наваса.

И пускай с трудом, но мы все же забили. Мы показали невероятное желание победить», — сказал Лопетеги.

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