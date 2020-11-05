Экс-тренер «Зенита» Петржела не верит в команду после ничьи с «Лацио»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничью команды в матче против римского «Лацио» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, подопечные Сергея Семака больше не смогут набрать очков в текущем розыгрыше турнира.

Чешский специалист отметил, что сине-бело-голубые не смогли добиться положительного результата в игре с ослабленным составом «орлов», чем серьезно осложнили собственные перспективы выхода в евровесну.

В качестве главной причины неудач »«Зенита» Петржела назвал неопытность тренерского штаба.

Ранее Сергей Семак высказался о результате матча против римского «Лацио».