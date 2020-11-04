Топалов рассказал, что его бесит партнерша по «Ледниковому периоду»

Певец Влад Топалов высказался о своей партнерше по «Ледниковому периоду» Елене Ильиных.

«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит. Я просто пытаюсь разбавить приторные речи», — передает слова Топалова PeopleTalk.

Напомним, Ильиных является олимпийской чемпионкой 2014 года.



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