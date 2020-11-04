Евсеев поделился впечатлениями от матча «Локомотив» — «Атлетико»

Бывший футболист московского «Локомотива» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от игры против мадридского «Атлетико».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Уезжал со стадиона в хорошем настроении. Второй матч подряд «Локомотив» очень качественно сыграл с топ-клубом. Красно-зеленые не позволили испанцам быстро переходить из обороны в атаку», — написал Евсеев в Instagram.



Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.