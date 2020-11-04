Ловчев скептически отнесся к вызову Заболотного в сборную России

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал вызов игрока «Сочи» Антона Заболотного в сборную России, передает «КП».

«Заболотный для меня это временное. Сегодня он в хорошем состоянии, гол забил, а дальше он будет половину чемпионата не забивать. Это не игрок, который на долгие годы пришел в сборную», — сказал Ловчев.

12 ноября команда встретится с Молдавией в контрольной игре. В Лиге наций сборная России проведет два поединка. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.

Ранее Станислав Черчесов прокомментировал вызов Матвея Сафонова на ноябрьские матчи сборной.