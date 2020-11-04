Главный тренер «Марселя» после поражения в Лиге чемпионов назвал команду «дерьмом»

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» крупно обыграл французский «Марсель».

Встреча проходила в Порту и завершилась со счетом 3:0.

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после игры прокомментировал поражение своей команды, передает RMC.

По словам Боаша, «Марсель» продолжает совершать ошибки в Лиге чемпионов. Тренер отмечает, что французской команде нужно быть более агрессивными и нужно исключить ошибки.

«Чтобы быть дерьмом в Лиге чемпионов, нужно туда выйти. Мы сделали это, и теперь мы дерьмо», — сказал он.

В следующем туре «Порту» встретится с «Марселем» на выезде.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C. 3-й тур

«Порту» (Порту, Португалия) — «Марсель» (Марсель, Франция) — 3:0.

Голы: 1:0 — Марега, 4; 2:0 — Оливейра (пенальти), 28; 3:0 — Диас, 69.

Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.