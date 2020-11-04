Друг Марадоны прокомментировал госпитализацию аргентинца
Карен Саркисян
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Стефано Чечи, друг легендарного футболиста Диего Марадоны, прокомментировал госпитализацию аргентинца, передает Radio Kiss Kiss.
По словам Чечи, Марадоне предстоит операция, потому что компьютерная томография выявила у него гематому мозга, вызванную травмой.
«Марадона ударился головой. Это могло произойти из-за таблеток от бессонницы, которые он принимает.
Диего подавлен и не виделся с семьей с начала пандемии», — сказал он.
Диего Марадона — чемпион мира по футболу 1986-го года в составе сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг.