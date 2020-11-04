Друг Марадоны прокомментировал госпитализацию аргентинца

Стефано Чечи, друг легендарного футболиста Диего Марадоны, прокомментировал госпитализацию аргентинца, передает Radio Kiss Kiss.

По словам Чечи, Марадоне предстоит операция, потому что компьютерная томография выявила у него гематому мозга, вызванную травмой.

«Марадона ударился головой. Это могло произойти из-за таблеток от бессонницы, которые он принимает.

Диего подавлен и не виделся с семьей с начала пандемии», — сказал он.

Диего Марадона — чемпион мира по футболу 1986-го года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг.