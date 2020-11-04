«Локомотив» после игры с «Атлетико» прокомментировал свист фанатов в адрес Смолова
Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после игры прокомментировал свист болельщиков в адрес нападающего сборной России Федора Смолова, передает Sport24.
По мнению Мещерякова, Смолов приносит пользу «Локомотиву» и будет приносить в будущем.
«Не хочу говорить про болельщиков. Пусть выйдут на поле и покажут, как умеют играть», — сказал он.
Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1
Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).
Напомним, что в следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико» на выезде.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.