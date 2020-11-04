Широков назвал матч «Локомотив» — «Атлетико» великолепным

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Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал игру великолепной, передает Sport24.

«Главное, что «Локомотив» взял очки.

Шансы на выход в плэй-офф Лиги Европы очень велики», — сказал он.

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1
Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).

Ранее Диего Симеоне рассказал о намерении создать «Локомотиву» проблемы.