Широков назвал матч «Локомотив» — «Атлетико» великолепным
Карен Саркисян
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Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал игру великолепной, передает Sport24.
«Главное, что «Локомотив» взял очки.
Шансы на выход в плэй-офф Лиги Европы очень велики», — сказал он.
Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1
Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).
Ранее Диего Симеоне рассказал о намерении создать «Локомотиву» проблемы.