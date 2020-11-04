Бывший президент «Локомотива» раскритиковала игру Смолова в матче с «Атлетико»
Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.
Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после матча раскритиковала игру нападающего сборной России Федора Смолова, передает «Спорт-Экспресс».
По мнению Смородской, главный тренер московского клуба Марко Николич сделал правильно, что заменил Смолова.
«Толку от Смолова никакого не было. У него вообще ничего не получилось — ни дриблинга, ни отбора, ни точного паса», — сказала она.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.
«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1
Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).
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