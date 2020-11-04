Бывший президент «Локомотива» раскритиковала игру Смолова в матче с «Атлетико»

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская после матча раскритиковала игру нападающего сборной России Федора Смолова, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению Смородской, главный тренер московского клуба Марко Николич сделал правильно, что заменил Смолова.

«Толку от Смолова никакого не было. У него вообще ничего не получилось — ни дриблинга, ни отбора, ни точного паса», — сказала она.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.



Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур.

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 1:1

Голы: 0:1 — Хименес, 18; 1:1 — Миранчук, 25 (п).

Ранее Диего Симеоне рассказал о намерении создать «Локомотиву» проблемы.