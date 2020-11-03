Врач подтвердил информацию об операции Марадоны
Карен Саркисян
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Врач Леопольдо Луке подвертил, что легенде аргентинского футбола Диего Марадоне будет сделана операция, передает Reuters.
По словам врачам, Марадона в сознании и все понимает.
«Мы будем прооперированы сегодня. Он согласен с вмешательством врачей», — сказал Луке.
Диего Марадона — чемпион мира по футболу 1986-го года в составе сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг.