Врач подтвердил информацию об операции Марадоны

Врач Леопольдо Луке подвертил, что легенде аргентинского футбола Диего Марадоне будет сделана операция, передает Reuters.

По словам врачам, Марадона в сознании и все понимает.

«Мы будем прооперированы сегодня. Он согласен с вмешательством врачей», — сказал Луке.

Диего Марадона — чемпион мира по футболу 1986-го года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что Марадона перенесет операцию из-за кровоизлияния в мозг.